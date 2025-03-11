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Новости 17:38

Следком возбудил уголовное дело из-за взяток на Балтийском заводе

фото ЗакС политика Следком возбудил уголовное дело из-за взяток на Балтийском заводе

Второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Петербургу возбудило уголовное дело о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении работника Балтийского завода, сообщила пресс-служба ведомства 11 марта. Следствие подозревает старшего мастера участка предприятия в 3 эпизодах преступления.

По версии следователей, подозреваемый вместе с другими должностными лицами завода могли требовать у своих подчиненных передавать им часть своих премий в качестве взяток в период с октября 2020 года по октябрь 2024 года. Сотрудники предприятия якобы соглашались на эти условия из-за опасений урезания зарплаты. По данным следствия, подозреваемый с помощью такой схемы мог систематически получать от работников взятки на общую сумму не менее 500 тысяч рублей.

Сотрудники СК и полиции провели 28 обысков по местам жительства лиц, которые могут быть связаны с делом. Правоохранители проводят следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства преступления, установить других причастных к его совершению и иные эпизоды преступной деятельности.

Ранее днем обыски прошли и на самом Балтийском заводе, там была изъята документация. 

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру


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