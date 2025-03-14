Еще четырем сотрудникам Балтийского завода избрали меру пресечения

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения еще 4 фигурантам дела о взятках на Балтийском заводе, сообщила 13 марта объединенная пресс-служба судов города. Двое сотрудников предприятия отправлены под домашний арест, еще двое будут дожидаться окончания следствия в СИЗО.

Под стражу был заключен Денат Тлеубаев, занимавший должность мастера малярного участка. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки должностным лицом в крупном размере (п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в период с апреля 2021 года по январь 2023 года Тлеубаев мог получить от своего подчиненного не менее 154 тысяч рублей.

В СИЗО был также отправлен Ираклий Одишария, занимавший на заводе различные должности, а на момент задержания являвшийся начальником участка машиностроения. Ему следствие вменяет получении взятки сразу от трех своих подчиненных в период с января 2020 года по декабрь 2024 года на общую сумму около 2 млн рублей. Одишарии предъявили обвинение в получении взятки в значительном, крупном и особо крупном размере (п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 290 УК РФ)

Домашний арест получил Сергей Ляхович, находившийся на должности старшего мастера участка. Его также обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ляхович якобы получил от трех своих подчиненных в период с февраля 2020 года по апрель 2024 года около 460 тысяч рублей.

Сергей Чигодайкин, занимавший должность мастера малярного участка, также будет дожидаться окончания следствия под домашним арестом. По версии следствия, он якобы получил в период с октября 2021 года по декабрь 2024 года от трех подчиненных взятки на общую сумму около 1,4 млн рублей. Чигодайкин также обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как считает следствие, все фигуранты дела действовали по одной схеме: они убеждали своих подчиненных отдавать им часть своей зарплаты, угрожая в случае отказа снизить им получаемые выплаты. Вынесенные всем четырем меры пресечения будут действовать как минимум до 10 мая 2025 года.

Ранее Октябрьский районный суд отправил под домашний арест еще одного сотрудника Балтийского заводу Алексея Шаганова, также обвиняемого в получении взятки в крупном размере (п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру