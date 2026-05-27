Силовики ликвидировали узел связи украинских мошенников в Петербурге

Правоохранители пресекли деятельность группы, подозреваемой в массовой активации SIM-карт для мошеннических кол-центров, сообщили 27 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным ведомства, злоумышленники передавали доступ к номерам россиян украинским телефонным мошенникам и использовали их для создания фейковых аккаунтов в мессенджере Telegram. Ежедневно участники группы регистрировали около 100 новых аккаунтов. За время работы фигуранты приобрели и активировали не менее 30 тысяч SIM-карт.

Следствие считает, что подозреваемые использовали VPN-сервисы и размещали объявления о продаже аккаунтов в Telegram. Один из фигурантов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал договоры с операторами связи на оптовые поставки SIM-карт. Для работы использовался 21 SIM-банк на 16 слотов каждый. Оборудование позволяло одновременно обслуживать до 336 SIM-карт.

Во время обысков силовики изъяли 21 SIM-банк с SIM-картами, два мобильных телефона, ноутбук, три системных блока и банковские карты. В МВД заявили, что после блокировки оборудования удалось пресечь до трех тысяч мошеннических звонков в сутки.

В середине мая силовики задержали двух молодых людей 17 и 18 лет по подозрению в организации мошеннического колл-центра в Петербурге. Следствие полагает, что злоумышленники связывались с кураторами через мессенджер и организовали сеть абонентских терминалов пропуска трафика мошенников. Им предъявлено обвинение по статье о незаконном использовании средств связи (ст. 274.3. УК).

