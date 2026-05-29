Полиция помешала торговле спиртным из грузового контейнера в Шушарах

Сотрудники экономической полиции изъяли более 3 600 литров спиртосодержащей жидкости из грузового контейнера на территории Пушкинского района, сообщили 29 мая в ГУ МВД. Задержаны 21-летний продавец и двое покупателей нелегального алкоголя.

По сообщению МВД, факт незаконной торговли выявили на стоянке грузовиков в Шушарах при проведении профилактического мероприятия "Алкоголь". Торговали спиртным прямо из контейнера. Сотрудники полиции в ходе осмотра обнаружили водку известных марок и спирт, разлитый по канистрам с маркировкой "дезинфицирующее средство".

Задержанные покупатели заявили оперативникам, что приобретали алкоголь строго для личного употребления. В их словах усомнились, сославшись на крупные объемы закупок с их стороны.

Изъятая жидкость отправлена на экспертизу. По ее итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

В марте правоохранители изъяли более 50 тысяч литров спиртного и возбудили 17 уголовных дел в ходе рейда на территории Ленинградской области. Осенью 2025 года в регионе произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. По подсчетам Следственного комитета, от его употребления погибли 45 человек.

