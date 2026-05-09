На акции "Бессмертный полк" задержали троих другороссов

Сотрудники полиции днем 9 мая во время шествия "Бессмертного полка" задержали членов незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова", участников специальной военной операции Кирилла Травкина и Виктора Зайцева, а также их несовершеннолетнего знакомого, передает МР7. Травкина и Зайцева отправили в 76-й отдел полиции, а юношу доставили в 78-й отдел Центрального района. Позже с Травкина и Зайцева взяли объяснительные и отпустили без протокола. Их несовершеннолетний знакомый остался в отделе ждать законных представителей.

Инцидент произошел около 13 часов дня рядом с местом сбора участников акции на площади Александра Невского. По информации журналистов, силовики забрали партийцев в отдел полиции из-за штендера с фотографией, которую держал подросток. На фото изображен погибший в феврале 2025 года в зоне СВО другоросс Дмитрий Талантов с небольшим плакатом в руках. По заявлениям задержанных, полицейские сочли символику на фотографии запрещенной, однако в партии изданию сообщили, что на плакате изображены серп и молот.

"Мне сообщили, что у одного из наших товарищей на пропускном пункте проблемы. Я с Виктором Зайцевым подошли разобраться, в чем дело. Представились, что мы ветераны СВО, которые вышли почтить память погибших товарищей. А в итоге нас всех троих отвезли в отдел, там с нами просто поговорили и отпустили. Конечно, неприятно, что пришлось пропустить шествие", — приводит издание слова Травкина.

В период массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, также задержали блокадницу Людмилу Васильеву, которая возложила цветы к Соловецкому камню и организовала одиночный пикет на Троицкой площади. Ее отпустили из отдела полиции без протокола.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру