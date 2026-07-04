Женщина пострадала во время атаки БПЛА на Ленобласть

В результате атаки беспилотников на Ленинградскую область 4 июля пострадала женщина, проживающая в Волосовском районе региона, сообщил губернатор Александр Дрозденко в соцсетях. На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Женщине провели медицинский осмотр и оказали помощь. Она отказалась от госпитализации. По данным Дрозденко, больше никто в Ленобласти не пострадал. Ранее глава региона сообщил о 72 сбитых БПЛА в небе над регионом.

Также из-за атаки беспилотников в деревне Котино в Волосовском районе загорелись дом и постройки на земельном участке. В деревне Лисино получили ущерб два частных дома, автомобиль и ограждение. В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения остекления домов в деревне Худанка, в деревне Ускуля в Ломоносовском районе и в деревне Мужич в Лужском районе Ленобласти.

"Продолжим работу по защите Ленинградского неба. Ночь была не из легких для всех нас и в первую очередь — для военнослужащих 6-ой гвардейской армии ВВС и ПВО. Еще раз благодарю их за работу", — написал Дрозденко.

Утром 4 июля Ленобласть и Петербург подверглись атаке беспилотников. Губернатор Александр Беглов сообщил, что один БПЛА упал в Петродворцовом районе. Также зафиксировали повреждения нефтяного терминала в Кировском районе. Профильные службы ликвидировали последствия атаки. По данным Беглова, в городе никто не пострадал.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру