Бастрыкин ждет доклад о нападении на петербурженку, которую облили кислотой

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования нападения на петербурженку Анастасию Прокофьеву, сообщила 1 июля пресс-служба ведомства. Взять дело на контроль главу СК ранее просила депутат Государственной думы Нина Останина.

По версии следствия, вечером 23 мая бывший парень девушки Сергей Михайлов облил ее кислотой, нанес не менее пяти ударов ножом и выстрелил в нее из сигнального устройства. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК). Сейчас обвиняемый находится под арестом. Он пробудет в следственном изоляторе как минимум до 23 июля.

Инцидент произошел на Железноводской улице в Василеостровском районе. Силовики обнаружили на месте происшествия складной нож, канистру с азотной кислотой, сигнальный пистолет и перцовый баллончик. Михайлова задержали в тот же день и провели в его квартире обыск.

Останина обратилась к Бастрыкину и генеральному прокурору Александру Гуцану накануне. Она попросила дать произошедшему правовую оценку. По ее информации, из-за нападения петербурженка потеряла глаз и получила химические ожоги 35% поверхности тела. Ей требуется реабилитация и установка глазного протеза. Журналист, отец жениха пострадавшей Антоний Киш открыл сбор средств на лечение Прокофьевой.

Екатерина Гусева / Фото: Следственный комитет