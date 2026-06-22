Близкие петербурженки, которую бывший облил кислотой, объявили сбор средств на реабилитацию

Жительница Петербурга Анастасия Прокофьева лишилась глаза в результате нападения бывшего. В мае он облил ее кислотой, нанес несколько ударов ножом, а также выстрелил из сигнального устройства. По данным журналистов из "Осторожно, Петербург", врачи пытались сохранить глаз и зрение, но из-за сильных повреждений кислотой начался сепсис. Родные и близкие пострадавшей объявили сбор средств на восстановление.

"Анастасии требуется долгое восстановление, пересадка кожи, волос, протезирование глазного яблока. Настя не сможет работать долгое время, нужны средства на восстановление, на лекарства, просто на жизнь", – говорится в сообществе "Группа поддержки Анастасии Прокофьевой" от 22 июня.

Сбор открыл журналист Антоний Киш, отец жениха пострадавшей. Всю информацию о поступивших средствах он намерен публиковать на странице группы поддержки. Там же он будет рассказывать о ходе реабилитации.

Нападавший Сергей Михайлов с 25 мая находится в следственном изоляторе. Ему вменяют покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК). Михайлов не согласен с квалификацией.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру