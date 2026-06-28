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Новости 28 июня 2026, 13:15

У горничной на Лиговском проспекте похитили валюту и украшения на 1 млн рублей

фото ЗакС политика У горничной на Лиговском проспекте похитили валюту и украшения на 1 млн рублей

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже валюты и ювелирных украшений у работницы гостиницы на Лиговском проспекте в Центральном районе Петербурга, сообщили 28 июня в пресс-службе регионального ГУ МВД. Размер ущерба превысил 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК).

Заявление от горничной поступило полицейским 16 июня. По словам 37-летней сотрудницы гостиницы, неизвестный похитил из металлического сейфа в комнате для горничных 12,85 тысячи долларов США и ювелирные изделия.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже 36-летнего мужчину в одном из домов на улице Марата 25 июня. Злоумышленник оказался безработным и не имеет регистрации. По статье о краже в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В феврале неизвестные похитили драгоценности из ювелирного магазина на проспекте Стачек в Кировском районе Петербурга. Стоимость ущерба оценили в 1,1 млн рублей. 

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


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