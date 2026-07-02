Ночью над Ленобластью сбили семь БПЛА

В ночь на 2 июля над Ленинградской областью уничтожили семь беспилотников, сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Дрозденко. Воздушную опасность объявили в 3:12, она продолжалась два часа. В результате атаки беспилотников никто не пострадал, разрушений не зафиксировали, заявил губернатор. Обломки БПЛА обнаружили в районе поселка Оредеж в Ленобласти.

Судя по данным сервиса Downdetector, за последние сутки на сбои в работе интернет-сервисов пожаловались более 1,8 тысячи петербуржцев. Некоторые пользователи отметили, что не получили смс-оповещений об угрозе БПЛА.

Аэропорт Пулково ночью работал в штатном режиме. Ограничения на прием и отправку рейсов вводились в аэропорту Пскова.

Всего в ночь на 2 июля сбили 327 украинских БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также над Крымом, акваториями Черного и Азовского морей.

В последний раз Ленобласть подвергалась атаке беспилотников почти месяц назад, 6 июня. Тогда силы ПВО перехватили и сбили над регионом 144 БПЛА. Произошел пожар рядом с поселком Большая Ижора и на объекте Министерства обороны в Ломоносовском районе региона. В тот же день режим воздушной опасности объявили в Петербурге. Пострадали три человека. Объекты инфраструктуры в городе остались неповрежденными.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру