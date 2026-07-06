Ночью в небе над Ленобластью сбили 62 БПЛА

В ночь на 6 июля над Ленинградской областью сбили 62 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в соцсетях. Режим воздушной опасности объявили в 4:53. К 10 часам утра он перестал действовать в Выборгском и Кингисеппском районах Ленобласти. В остальных районах региона беспилотная опасность сохраняется. Повреждения зафиксировали на объектах инфраструктуры рядом с портами Усть-Луга и Высоцк. Последствия атаки уже ликвидированы, заявил Дрозденко. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также горожанам приходило СМС-оповещение об угрозе БПЛА в Петербурге. Официального сообщения от губернатора Александра Беглова о воздушной тревоге в городе не поступало.

Утром 6 июля петербуржцы столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Судя по данным сервиса Downdetector, за сутки горожане оставили более 1,4 тысяч жалоб на работу интернет-сервисов.

В аэропорту Пулково в 6:27 часов ввели режим ограничений на прием и отправку рейсов. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов. С 7:54 часов Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами власти. Ограничения также действовали в аэропортах Череповца и Пскова. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.

Ночью силы ПВО сбили и уничтожили 519 беспилотников над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

Ленинградская область в последний раз подвергалась атаке БПЛА в субботу, 4 июля. Тогда над регионом сбили 72 беспилотника. В Ленобласти зафиксировали повреждения нефтяного терминала в Кировском районе. Из-за атаки беспилотников в регионе пострадала женщина.

Обновление: Дрозденко объявил отбой воздушной опасности на территории Ленобласти в 11:22. По его словам, последствия атаки ликвидированы, пострадавших нет.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру