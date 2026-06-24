Фигуранта дела о регистрации аккаунтов для мошенников арестовали в Петербурге

Сотрудники полиции задержали в Петербурге 34-летнего жителя Архангельской области по делу о содействии телефонным мошенникам, сообщили 24 июня в пресс-службе ведомства. По версии полиции, с апреля 2026 года злоумышленник выполнял задания кураторов с территории Украины. Возбуждены уголовные дела по статьям о передаче информации для авторизации пользователей в интернете (ч. 2 ст. 274.5 УК) и незаконном обороте и сбыте наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК). Сейчас фигурант находится под арестом.

Следствие считает, что мужчина занимался незаконной регистрацией и последующей передачей аккаунтов в одном из мессенджеров, которые могли использоваться в мошенниками. По информации силовиков, за свою работу он получал около 500 долларов ежемесячно на криптовалютный кошелек.

Мужчину задержали 17 июня. Во время обыска у фигуранта полицейские обнаружили и изъяли 325 SIM-карт различных операторов связи, 14 банковских карт, шесть мобильных телефонов и наркотическое вещество. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В середине мая силовики задержали в Петербурге подозреваемого в организации деятельности колл-центра для мошенников из Украины. По данным следствия, за сутки через узел связи проходило свыше трех тысяч звонков. Фигурант также ежедневно регистрировал порядка ста аккаунтов в различных мессенджерах, которые после использовались мошенниками.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру