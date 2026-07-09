Экс-главу медицинской компании приговорили за организацию незаконной миграции

Приморский районный суд приговорил руководителя медицинской компании "Сфера-мед" Льва Авербаха к 3 годам условно по делу об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК), сообщила 9 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Испытательный срок продлится в течение 2 лет. Вину фигурант признал.

Суд установил, что Авербах вступил в сговор с коммерческим директором компании "Сфера-мед" Дмитрием Яковлевым и неустановленными лицами. Они оформляли фиктивные приглашения на лечение в Россию и справки-вызовы. Документы размещались на портале госуслуг. Таким образом в период с апреля 2021 по июль 2022 года в страну нелегально попали не менее 231 иностранца.

От каждого иностранного гражданина фигуранты получали от 20 до 25 тысяч рублей. Всего они незаконно получили 5,7 млн рублей.

Суд также запретил Авербаху заниматься врачебной практикой в течение 2 лет и 11 месяцев. Яковлева приговорили к лишению свободы на 2 года. Вину он признал.

Авербаха задержали в декабре 2024 года. Под следствием также оказались тогдашний генеральной директор компании Дмитрий Ванин и Яковлев.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру