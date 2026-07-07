Суд заочно арестовал активистку Литвинову по делу о дискредитации армии

Куйбышевский районный суд заочно арестовал на два месяца Ариадну Литвинову по статье о повторной дискредитации Вооруженных сил России (ч. 2 ст. 280.3 УК), сообщила 7 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Литвиновой заменили меру пресечения с запрета определенных действий на содержание в СИЗО.

По версии следствия, Литвинова ночью 24 февраля 2025 года нанесла баллончиком с краской дискредитирующие надписи на информационные щиты, размещенные в рамках выставки "Вместе к Победе" у арки Главного штаба. Сделала она это якобы по политическим и идеологическим мотивам.

Девушка закончила в Москве колледж полиции. На момент нанесения надписей ей было 23 года.

Литвинову задержали в тот же день, когда были нанесены надписи. В феврале 2025 года Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал ее на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Позже в отношении нее возбудили уголовное дело о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК). В декабре 2025 года обвинение переквалифицировали на статью о повторной дискредитации армии. После задержания Литвинову заключили под стражу, однако в марте 2025 года суд заменил меру пресечения на ЗОД. Сейчас она объявлена в международный розыск.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру