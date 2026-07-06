Суд арестовал на два месяца обвиняемую в нападении с ножом на сына

Калининский районный суд арестовал до 4 сентября 2026 году Наталию Родину, обвиняемую в нападении с ножом на собственного сына, передает 6 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Накануне в отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК) и о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК). В тот же день Родиной предъявили обвинение.

По версии Следственного комитета, вечером в субботу, 4 июля, Родина нанесла своему сыну 2011 года рождения не менее трех ударов ножом в шею и кисти рук. Инцидент произошел на пункте выдачи заказов на Северном проспекте. Фигурантка хотела убить своего сына, считают следователи.

Родина нанесла несовершеннолетнему травматический шок, множество ран, а также причинила страдания и лишила права "на нормальное психическое и нравственное развитие", передает пресс-служба судов. Не сообщается, признала обвиняемая вину или нет.

Днем ранее СМИ писали, что пострадавшего госпитализировали и прооперировали. Он находился в отделении реанимации в состоянии средней степени тяжести, утверждали журналисты.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру