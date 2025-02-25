Испорченный стенд на выставке "Вместе к Победе" стал поводом для уголовного дела

Петербургская полиция задержала 23-летнюю уроженку Москвы по подозрению в нанесении дискредитирующих надписей на стенды фотовыставки "Вместе к Победе" возле Главного штаба, сообщила 25 февраля пресс-служба ведомства. Против нее возбуждено уголовное дело о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ).

Согласно публикации, девушка, проживающая в Москве, была задержана рано утром 24 февраля нарядом ДПС. Она якобы оставила дискредитирующие надписи черной краской при помощи баллончика на стендах фотовыставки. По данным "Фонтанки.ру", надписи содержали оскорбления российских военнослужащих. По части 1 статьи 214 УК РФ девушке грозит наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до 1 года либо арест на срок до 3 месяцев. В случае, если преступление совершено группой лиц, либо по мотивам ненависти или вражды (ч. 2 ст. 214 УК РФ), наказание может достигать до 3 лет лишения свободы.

Как сообщает "Фонтанка.ру", задержанная является выпускницей колледжа полиции, а в ее соцсетях можно найти фотографии в форме курсанта.

Напомним, что в декабре против двух жителей Петергофа возбудили уголовное дело о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ) из-за надписей и рисунков на стене дома. Двое молодых людей в возрасте 16 и 18 лет якобы нанесли дискредитирующие надписи и символы нацистской символики на фасад дома 7 по улице Адмирала Трибуца. Оба были задержаны оперативниками центра "Э" в июле по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру