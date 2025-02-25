Суд оштрафовал приезжую за надписи на выставке о СВО около Главного штаба

Дзержинский районный суд оштрафовал приезжую Ариадну Литвинову за дискредитацию армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) из-за надписей, нанесенных на щиты уличной выставки на Большой Морской улице, сообщила 25 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Размер взыскания оказался максимальным для физических лиц, составив 50 тысяч рублей.

Суд установил, что Литвинова ночью 24 февраля нанесла дискредитирующие надписи на изображения, размещенные в рамках выставки о специальной военной операции. Сама Литвинова вину не признала, отметила судебная пресс-служба.

Ранее петербургская полиция сообщила о задержании 23-летней уроженки Москвы из-за разрисованных щитов фотовыставки "Вместе к Победе". Правоохранители уточнили, что в отношении девушки возбуждено уголовное дело о вандализме (ст. 214 УК РФ). Издание "Фонтанка", в свою очередь, именовало задержанную уроженкой подмосковных Мытищ и сообщало, что она окончила колледж полиции.

UPD от 15:20: Куйбышевский районный суд отправил Литвинову под стражу до 25 марта по делу о вандализме, совершенном по мотивам политической и идеологической ненависти, рассказали в объединенной пресс-службе судов города. По версии дознания, москвичка могла изрисовать щиты на 10 уличных конструкциях, причинив материальный ущерб в размере 135,5 тысячи рублей. "Ариадна Валерьевна уроженка Москвы, со средним специальным образованием, источника дохода не имеет. Против меры возражала", — говорится в распространенном сообщении.

Андрей Казарлыга, фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга