Суд в Петербурге приговорил финансового коуча к трем годам колонии

Приморский районный суд приговорил к трем годам заключения в исправительной колонии автора курсов по заработку Валерию Вагапову, которую признали виновной в незаконном обогащении на 4,47 млн рублей, сообщила 8 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Женщину осудили по статье о мошенничестве (ст. 159 УК). Вину Вагапова признала. Она сообщила суду, что возместила большую часть ущерба.

Фигурантка незаконно получила деньги от семи человек в период с мая 2023 года по апрель 2024 года, установил суд. Она начала продавать образовательные курсы и обещала гражданам высокие доходы и финансовую защиту. Вагапова представлялась успешным профессионалом, а также делилась поддельными положительными отзывами о своей работе. Фигурантка подписывала с покупателями курсов договоры-оферты, которые снимали с нее ответственность за качество образовательных услуг.

"Получив доверие аудитории, Вагапова содействовала потерпевшим в оформлении кредитных взаимоотношений, переводя заемные денежные средства на свои подконтрольные расчетные счета под видом оплаты обучения, которое фактически не проводилось", - сообщили в пресс-службе судов.

Вагапову задержали осенью 2024 года. СМИ писали, что каждый ученик платил ей от 400 до 700 тысяч рублей за прохождение курса.

В октябре 2025 года суд Москвы приговорил к семи годам колонии блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве. Его признали виновным в 113 эпизодах мошенничества. Общая сумма ущерба превысила 57 млн рублей.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру