Блогер Шабутдинов приговорен к семи годам колонии

Пресненский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии общего режима блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила 31 октября столичная прокуратура. Также осужденный должен будет выплатить штраф в размере 5 млн рублей.

Шабутдинова признали виновным в 113 эпизодах мошенничества в значительном, крупном и особо крупном размерах, совершенного организованной группой. Пострадавшие платили от 60 тысяч до 12 млн рублей за образовательные услуги. Общая сумма ущерба превысила 57 млн рублей.

"Установлено, что Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах, которые в действительности таковыми не являлись", — сообщили в прокуратуре.

Сообщники блогера продавали клиентам образовательные программы и тренинги для достижения результатов в бизнесе. Сам Шабутдинов при этом обеспечил создание текстов тренингов, а также договоров или оферты образовательных услуг.

На заседании 23 октября гособвинение просило приговорить блогера к восьми годам колонии со штрафом более 15,5 млн рублей. Также ему просили на пять лет запретить продажи образовательных программ, в том числе в интернете.

Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года в Москве. Уголовное дело в отношении него возбудили после жалоб от нескольких клиентов

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы