В Петербурге задержан экс-гендиректор частной скорой по делу о незаконной миграции

Бывший генеральный директор частной скорой помощи Coris Лев Авербах задержан по подозрению в организации незаконной миграции, об этом 18 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вместе с ним под следствием оказался нынешний генеральный директор компании Дмитрий Ванин, а третий фигурант, Дмитрий Яковлев, ограничен подпиской о невыезде. По данным следствия, трое руководителей медицинской компании подозреваются в продаже фиктивных приглашений для иностранцев якобы для прохождения лечения.

Эти документы позволили въехать в Россию не менее восьми нелегальным мигрантам. Дело было возбуждено в сентябре 2023 года по статье об организации незаконной миграции (ст.322.1 УК РФ). Следователи утверждают, что фиктивные приглашения оформлялись в 2020–2021 годах. Не исключается, что число нелегальных мигрантов, попавших в страну через схему, может оказаться значительно больше.

Лев Авербах и Дмитрий Ванин задержаны на 48 часов. Сообщается, что после задержания Авербах почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Напомним, что в понедельник, 16 декабря, в Ленинградской области был пресечен канал нелегальной миграции. Были задержаны несколько человек с поддельными штампами пограничной службы.

Фото: ЗАКС.Ру