В Ленобласти задержали организаторов нелегальной миграции

В Ленинградской области сотрудники полиции и пограничной службы ФСБ России пресекли канал нелегальной миграции, сообщила пресс-служба МВД по региону.

На пограничном переходе в поселке Усть-Луга задержали двух граждан Центральной Азии с поддельными штампами пограничной службы, которые нелегально проникли в Россию. В рамках расследования полиция наткнулась на группу людей, якобы занимающихся организацией незаконной миграции, среди которых двое граждан Центральной Азии (заключены под стражу) и один гражданин соседнего государства (домашний арест). Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Правоохранители провели обыски в поселке Вырица и типографии, где изготавливались поддельные миграционные документы. Изъято более 4 миллионов рублей наличными, поддельные печати и подложные миграционные карты.

Оперативники выяснили, что организаторы нелегальной миграции взимали с каждого мигранта по 10 тысяч рублей за помощь в нарушении законодательства. Расследование продолжается.

Напомним, Госдума приняла в окончательном чтении закон о запрете принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка. К тому же, перед поступлением в образовательное учреждение будет осуществляться проверка законности нахождения ребенка на территории России.

фото пресс-службы МВД Петербурга