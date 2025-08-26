Верховный суд уточнил, для каких электросамокатов нужны права

Для управления электросамокатами с двигателем мощностью свыше 0,25 кВт необходимы водительские права категории "М", сообщил 26 августа ТАСС со ссылкой на решение Верховного суда РФ. Если водитель такого самоката нарушает правила, ему могут избрать наказание в виде лишения прав.

"Нижестоящие суды правомерно квалифицировали действия гражданина как управление транспортным средством в нетрезвом виде. Его привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, назначив штраф 30 тыс. рублей и лишив водительских прав на 1 год 10 месяцев", - цитирует постановление Верховного суда ТАСС.

Речь идет о деле жителя Воронежа, который управлял в состоянии опьянения электросамокатом с двигателем мощностью 0,6 кВт, что приравнивает его по характеристикам к мопеду. В связи с этим суд первой инстанции решил помимо штрафа также лишить его водительских прав. В постановлении Верховного суда подчеркивается, что внесенные в ПДД изменения, определяющие электросамокат как средство индивидуальной мобильности, не влияет на квалификацию подобных нарушений.

Напомним, в начале августа петербургские активисты подали в Верховный суд жалобу на отказ в проведении референдума о запрете арендных электросамокатов. Горизбирком отклонил заявку на проведение референдума в мае 2024 года, однако активистам удалось оспорить решение в Городском суде Петербурга. При этом апелляционная инстанция не согласилась с Горсудом. Активисты попытались обжаловать это решение в Третьем кассационном суде в мае 2025 года, но неудачно.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру