Скончался экс-губернатор Новгородской области Михаил Прусак

Бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак скончался в возрасте 65 лет, сообщил 26 августа действующий врио главы региона Александр Дронов. Прусак возглавлял область с 1991 по 2007 год.

"Ушел из жизни бывший губернатор Новгородской области Михаил Михайлович Прусак. <…> От имени правительства Новгородской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким Михаила Михайловича Прусака", - говорится в публикации Дронова.

Как отметил врио губернатора, Прусак возглавил регион в непростые годы, однако его профессионализм и умение брать на себя ответственность позволили области сделать "важнейшие шаги в развитии". По словам Дронова, почивший всегда отстаивал интересы Новгородчины.

Михаил Прусак родился в 1960 году. В 1979 году окончил педучилище, работал воспитателем в детском саду. В 1986 году окончил факультет истории и коммунистического воспитания Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, после чего был направлен на руководящую комсомольскую работу в Холмский райком ВЛКСМ Новгородской области.

В 1991 году Прусака назначили главой администрации Новгородской области. Был переизбран на эту должность в 1995 году, после чего еще дважды занимал пост губернатор Новгородчины по результатам выборов 1999 и 2003 годов. В 2007 году Прусак подал в отставку.

С 1996 по 2001 год был членом Совета Федерации, а с 2007 по 2009 год входил в состав консультативной комиссии при Государственном совете. Был удостоен ордена Дружбы и ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Дронова