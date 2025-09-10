Генпрокуратура добилась передачи ДК имени Кирова в собственность государства

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 9 сентября изъял здание Дворца культуры имени Кирова на Васильевском острове в пользу государства, сообщил telegram-канал "Ротонда". Суд полностью удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры.

С 2017 года зданием владели предприниматели Алексей и Денис Семеновы, а также ООО "ДК Кирова". По мнению прокуратуры, здание ДК исторически принадлежало государству, а в частное владение перешло в результате "череды фиктивных сделок", уточняет "Ротонда". При этом суд не усмотрел злоупотребления правом со стороны частных лиц, сообщил ТАСС.

В качестве третьих лиц к процессу привлекли "Ленинградскую федерацию профсоюзов", "Федерацию независимых профсоюзов России", КГИОП, КИО, Управление Росреестра по Санкт- Петербургу и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, а также братьев Семеновых. Генпрокуратура подала иск в мае 2025 года.

ДК им. Кирова построен в 1930-1937 годах в стиле конструктивизм. Часть исторического здания внесена в перечень объектов культурного наследия.

Константин Леньков