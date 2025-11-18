Деятельность разработчика игры S.T.A.L.K.E.R признали нежелательной в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность украинской компании GSC Game World*, сообщила 18 ноября пресс-служба ведомства. Фирма получила мировую известность за серию компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R.

В надзорном ведомстве сообщили, что GSC Game World* является спонсором армии Украины. Компания перевела на нужды военнослужащих Украины порядка 17 млн долларов. Для этого организация объявляла на собственном сайте о сборе денег на нужды украинских военных, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, по заявлению Генпрокуратуры, выпущенная компанией в 2024 году компьютерная игра продвигает "украинские нарративы, содержащие агрессивный русофобский контент". В 2024 году GSC Game World* выпустила S.T.A.L.K.E.R. 2.

Перед релизом игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Роскомнадзор ограничивал по требованию Генпрокуратуры доступ к сайту, посвященному игре. Также в Госдуме допускали возможность официального запрета игры на территории России.

*Генпрокуратура объявила GSC Game World нежелательной организацией в РФ

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру