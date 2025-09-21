Суд арестовал экс-министра здравоохранения Архангельской области

Ломоносовский районный суд Архангельска 21 сентября арестовал на два месяца бывшего министра здравоохранения Архангельской области. Он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК), сообщили в прокуратуре региона. Дело возбуждено региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.

"В состоявшемся заседании Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией прокурора и удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении бывшего министра здравоохранения Архангельской области", - сообщили в прокуратуре. Имя фигуранта в ведомстве не называют.

Двумя днями ранее в отставку ушел министр здравоохранения региона Александр Герштанский, который проработал на этом посту пять лет. Чиновник в своих соцсетях 19 сентября поблагодарил за работу губернатора Архангельской области Александра Цыбульского за "оказанное доверие", а также команду министерства за профессионализм и умение работать в сложных условиях.

"В жизни каждого человека наступает момент, когда необходимо подвести черту и принять новое, непростое решение. Для меня таковым стало решение об отставке с поста министра здравоохранения нашего региона. 19 сентября 2025 года завершается почти пятилетний период моей работы на этом ответственном посту", - говорится в посте.

Накануне ареста экс-министра в Ломоносовском районном суде заключили под стражу 34-летнего жителя Петербурга, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, обвиняемый намеревался передать от представителя застройщика взятку более 10 млн рублей. За эти деньги застройщику планировалось передать избыточную тепловую энергию от Архангельской областной клинической больницы, подведомственной министерству здравоохранения. Арестованный, как отмечают в суде, действовал по указанию неустановленного должностного лица министерства здравоохранения.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру