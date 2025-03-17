Рябоконь предложил запретить продажу квартир-студий

Депутат Заксобрания Петербурга Андрей Рябоконь предложил запретить использовать ипотеки с господдержкой на покупку квартиры площадью менее 28 квадратных метров, сообщил он в своем Telegram-канале. Соответствующее предложение депутат направил в Министерство строительства и ЖКХ РФ.

По мнению депутата, сложившаяся ситуация, при которой в городах-миллионниках до 30% новых квартир являются студиями, плохо влияет на демографию.

"Как можно всерьёз говорить о том, чтобы человек заводил семью и растил нескольких детей, если он живёт в квартире площадью 22 кв. м, взятой в ипотеку на несколько десятков лет?" - пишет депутат в публикации в своем Telegram-канале.

Рябоконь считает, что застройщики специально строят больше студий, чтобы получить больший доход. В публикации указывается, что по данным "Яндекс.Недвижимость" на 2025 год средняя цена квартир составляет 282 тысячи рублей за квадратный метр в однокомнатной квартире (38 квадратных метров) и 323 тысячи рублей за квадратный метр в квартире-студии (24 квадратных метра).

В качестве крайней меры депутат предложил ввести полный запрет на продажу квартир площадью менее 28 квадратных метров.

Отметим, что по состоянию на 2021 год (с тех пор сведения о доходах и имуществе депутатов публикуются в обезличенном виде), у самого Рябоконя в собственности была квартира 44,3 квадратного метра, половина квартиры в 39,7 квадратного метра, жилой дом 188 квадратных метров и участок площадью 1200 квадратных метров. Его годовой доход составлял тогда 2,2 млн рублей.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что Андрей Рябоконь направил в Минстрой письмо с предложением ввести государственную ренту для пенсионеров. Он считает, что государству стоит гасить долг заемщика, достигшего пенсионного возраста, становясь при этом собственником жилья.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру