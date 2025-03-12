Рябоконь предложил ввести государственную ренту для пенсионеров

Депутат петербургского ЗакСа Андрей Рябоконь предложил государству оплачивать долг по ипотеке, оставшийся у людей пенсионного возраста, в обмен на их жилье, сообщила 12 марта "Парламентская газета". Соответствующее письмо парламентарий направил в Минстрой.

В обращении к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину Рябоконь отмечает, что активная выдача ипотеки и увеличение средневзвешенного срока кредитования могут привести к невозможности выплачивать кредит заемщиками, прекратившими работать в связи с достижением пенсионного возраста. По словам депутата ЗакСа, более трети людей, берущих ипотеку, старше 40 лет, а средний срок такого кредитования – 25 лет. Часто банки прибегают к реструктуризации долга, что еще больше отодвигает срок выплат. Таким образом, многие вынуждены выплачивать ипотеку, уже достигнув пенсионного возраста. Однако покрыть платежи неработающий пенсионер не сможет.

"По данным Социального фонда России, средний размер пенсии в 2025 году составит 24,1 тысячи рублей. При этом медианный размер ежемесячного платежа по ипотечному кредиту в 2024 году превысил 34 тысячи рублей", — приводит "Парламентская газета" цитату депутата из письма.

Для борьбы с массовым дефолтом ипотечных заемщиков Рябоконь предлагает ввести государственную ренту для неработающих пенсионеров. В рамках этой программы государство будет гасить долг заемщика, становясь при этом собственником жилья. То есть после смерти человека помещение отойдет государству. При этом человек получит право проживать в нем пожизненно и получать от государства ежемесячный платеж в размере разницы между стоимостью квартиры на момент выкупа государством и остатком долга по ипотеке.

По мнению Рябоконя, такой же подход можно будет распространить и на потерявших трудоспособность, многодетных родителей и матерей-одиночек, если их доходы не позволяют выплачивать ипотеку. Для дальнейшего обсуждения и проработки инициативы петербургский депутат попросил создать рабочий орган. Рябоконь заявил, что готов будет войти в него.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение, что теоретически инициатива может быть реализована, но ее требуется тщательно изучить и сопоставить с бюджетами регионов.

"В любом случае вариант с государственным участием по закрытию займа требует продумывания, он не такой простой, как кажется", — заявил Аксаков.

В конце декабря Андрей Рябоконь выступал с другой инициативой относительно ипотечного кредитования. Тогда он предлагал ввести временный мораторий на обращение взысканий на единственное жилье должников по ипотечным кредитам.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру