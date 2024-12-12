ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:30

Рябоконь предложил поднять порог задолженности для взыскания жилья по ипотеке

фото ЗакС политика Рябоконь предложил поднять порог задолженности для взыскания жилья по ипотеке

Депутат Заксобрания Петербурга Андрей Рябоконь предложил ввести временный мораторий на обращение взысканий на единственное жилье должников по ипотечным кредитам, сообщает он 12 декабря в своем telegram-канале.

Рябоконь уточнил со ссылкой на Банк России, что предложение связано с ростом просроченной задолженности по ипотечным кредитам в Петербурге: с октября 2023 года по октябрь 2024 года она увеличилась на 31% — с 3,2 млрд до 4,2 млрд рублей. По его словам, в России в целом задолженность по ипотечным кредитам за этот же период выросла на 44%, с 61,6 млрд до 88,8 млрд рублей. Только в октябре 2024 года просрочка увеличилась на 5,8 млрд рублей.

Депутат пояснил, что на сегодняшний день банки не могут забрать квартиру, если остаток долга по ипотеке составляет менее 5% от стоимости жилья. Рябоконь предложил поднять этот порог до 15% от стоимости недвижимости.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям с ипотечными займами будет помогать Смольный. Мера поддержки предусматривает полное или частичное погашение ипотечного займа на сумму не более 550 тысяч рублей.

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 декабря
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама