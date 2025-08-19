Футболки из вторсырья и конкурсы цветников: экоакции в МО "Остров Декабристов"

В 2024 году МО "Остров Декабристов" стало победителем конкурса Совета муниципальных образований в номинации за лучшую организацию и проведение мероприятий в сфере экологического просвещения. ЗАКС.Ру поинтересовался, какие экологические акции проходят на территории этого муниципалитета.

— У нас достаточно большой список активностей — начиная от взаимодействия с комитетом по природопользованию, у нас точка сбора батареек и лампочек, плюс мы являемся [партнером] в рамках проекта "Крышечки ДоброТы" по сбору фракций пластика, — рассказал глава МО Алексей Захаров.

Упомянутый муниципалом эколого-благотворительный проект действует на территории Петербурга и Ленобласти. Собранные пластиковые крышки отправляются на переработку, а вырученные от этого деньги идут на помощь детям и животным. Один из пунктов сбора располагается непосредственно в здании муниципалитета. Кроме того, крышечки собирают на мероприятиях, устраиваемых МО. Стоит также отметить, что это не единственный вариант сотрудничества "Острова Декабристов" с благотворительным проектом: так, ранее в социальных сетях округа вышла серия постов с рассказом о видах пластиковых крышек, которые подходят для сдачи и последующей переработки.

В целом "Остров Декабристов" уделяет заметное внимание вопросам сбора и переработки вторсырья. Округ сотрудничает с экологическим движением "РазДельный сбор" и оповещает жителей о датах и времени проведения его акций с указанием, какие именно отходы можно будет сдать на месте. В начале года МО приглашал жителей к участию в акции по сбору новогодних елок для переработки. Муниципалы собирают и экологически опасные отходы в виде использованных лампочек и батареек, после чего их вывозят специализированные организации.

Этим, однако же, дело не ограничивается. Как рассказала ЗАКС.Ру специалист МКУ "Декабрист" Александра Смирнова, в следующем году муниципалы планируют перейти на закупку футболок из вторсырья для раздачи в качестве призов и подарков победителям и участникам различных конкурсов и событий . "Мы хотим, чтобы все футболки, которые у нас будут раздаваться, были из вторсырья", — отметила она.

К слову, сами мероприятия с подобными подарками также могут быть посвящены экологии. В качестве примера Смирнова привела устраиваемый среди жителей округа конкурс на лучший цветник во дворах. "Чем больше ухоженных дворов, тем меньше даже мусора, тем чище, и какая-нибудь бумажка не будет лежать и разлагаться годами, ее увидят и уберут быстро", — объяснила специалист.

Также получателями футболок могут стать и участники субботников, устраиваемых в округе. На сайте МО желающие могут подать заявку на проведение субботника по какому-то определенному адресу с указанием количества предполагаемых участников и даты. Автор заявки также может указать, что ему потребуется помощь с вывозом собранного мусора. С помощью сайта также можно присоединиться к проведению субботника, а заодно ознакомиться с заявками на проведение подобных мероприятий на отдельной интерактивной карте. По состоянию на момент выхода материала на ней имелась информация о девяти субботниках, все из которых были запланированы на 19 октября. Количество предполагаемых участников в каждом из них варьировалось от четырех до 15 человек.

На территории муниципалитета действует отдельная программа по организации экологического просвещения и формирования культуры в области обращения с ТКО. В ее рамках выпускаются брошюры на тему заботы об окружающей среде и проводится ряд мероприятий, в основном ориентированных на детей. Например, "Остров Декабристов" регулярно проводит мастер-классы "Мастерская чудесных поделок", в ходе которых маленькие жители округа учатся изготавливать игрушки и различные вещи из вторсырья, в том числе открытки или куклы-обереги из старой футболки, а то и ракету из втулок.

Также для детей проводятся конкурсы "Символ МО Остров Декабристов" и "Мой любимый зверек" и онлайн-викторина "Экологическая неделя". В первом случае ребят просят показать, как они представляют символ муниципалитета с точки зрения экологии. Например, они могут нарисовать редкое животное или птицу, замеченных на острове, или же свое любимое место. Рисунки победителей потом используются в брошюрах МО по экологическому просвещению. Во втором случае речь идет о конкурсе поделок из природных материалов, при этом участники могут как присылать фотографии изделия, так и приносить поделки самостоятельно. Во время викторины детям предстоит угадывать слова на тему защиты природы.

В рамках программы есть и другие мероприятия. К примеру, для жителей проводят фотомарафоны на тему острова Декабристов. Как уточнила Смирнова, хорошие снимки могут в дальнейшем использовать при изготовлении обложки календаря на следующий год, а их авторов — наградить.

Занимаются в МО и вопросами сбережения и передачи различных вещей. В частности, здесь устраивали обмен игрушками, а еще практикуют книгообмен. "У нас стоит стенд в муниципальном образовании, и на самом деле там очень большой оборот идет книг, — рассказала собеседница ЗАКС.Ру. — Люди приносят, дают вторую жизнь книгам, а то и третью, четвертую, пятую. Они прочитали книгу, принесли, поставили. Это не библиотека, здесь не надо регистрироваться, все добровольно, все открыто, пожалуйста, в доступе". В основном книгообменом пользуются люди среднего возраста и пенсионеры, отметила Смирнова. Кроме того, жители приносят школьные учебники и детские книги, и их тоже берут желающие.

Наконец, муниципалитет участвует в проведении различных мероприятий и фестивалей с "зеленой" тематикой. Например, в мае депутаты и жители поучаствовали в акции "Сад памяти", высадив сирень в честь героев Великой Отечественной войны. В июле "Остров Декабристов" поддержал экофестиваль "Искусство в саду" с экскурсиями, концертом на свежем воздухе и обменом растениями.

Проект "Простая экология" реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Андрей Казарлыга, фото: МО Остров Декабристов (муниципальный совет)