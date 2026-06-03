В Петербурге повышена концентрация вредных веществ в воздухе

Повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе зафиксировали в Петербурге в среду, 3 июня, следует из данных международного сервиса прогнозирования погоды AccuWeather. В атмосфере обнаружили избыточное содержание мелкодисперсных частиц и двуокиси азота. Сервис также прогнозирует повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе до субботы, 6 июня.

На сайте указано, что загрязнение воздуха в Петербурге представляет опасность для людей с повышенной чувствительностью. Представители сервиса рекомендуют сократить время пребывания на улице в случае затрудненного дыхания или раздражения горла.

В беседе с "Фонтанкой" представители комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности заявили, что по данным за полдень 3 июня превышение вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

В конце мая в четырех районах Петербурга обнаружили загрязнение воздуха. Повышенная концентрация вредных веществ в атмосфере фиксировалась в Петроградском, Центральном, Василеостровском и Красногвардейском районах города.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру