В четырех районах Петербурга обнаружили загрязнение воздуха

По данным за апрель 2026 года, превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) диоксида азота выявили в Петроградском, Центральном, Василеостровском и Красногвардейском районах Петербурга, сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Общий уровень загрязнения атмосферы в городе оценивается как повышенный.

В Василеостровском районе концентрация диоксида азота превысила норму в 1,6 раза, в Центральном — в 1,4 раза, в Петроградском — в 1,3 раза и в Красногвардейском — в 1,1 раз. Диоксид азота попадает в воздух из-за выбросов двигателей внутреннего сгорания, сжигания твердых отходов, а также в результате работы промышленных предприятий. В пресс-службе отметили, что загрязнения атмосферы другими веществами не обнаружили.

Как выяснили в ведомстве, в марте 2026 года во всех районах Петербурга фиксировались нормальные значения диоксида азота. При этом в Московском и Центральном районах в атмосфере была повышена концентрация аммиака.

Осенью 2025 года ЗАКС.Ру обсудил с председателем комитета по экологической, промышленной и технологической безопасности Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Семеном Гордышевским проект справочника о наилучших доступных технологиях по утилизации отходов, в который включили сжигание. По словам специалиста, сжигание мусора приводит к попаданию в атмосферу токсических соединений и вредит здоровью граждан.

