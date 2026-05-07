СК возбудил уголовное дело о загрязнении реки Утка

В Следственном комитете возбудили дело о нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК) по факту загрязнения реки Утка, рассказал депутат Государственной думы Михаил Романов в своих соцсетях. Дело возбудили после обращения депутата к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку.

Как установили следователи, с ноября по декабрь 2025 года неустановленные лица высыпали отходы грунта на береговую линию реки Утка. Неизвестные загрязнили территорию рядом с Русановской улицей в Невском районе Петербурга.

"В рамках расследования будут установлены и привлечены к уголовной ответственности виновные лица, нанесшие экологический ущерб жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, [...] а также приняты меры по возмещению экологического ущерба. Вопрос находится на моем личном контроле", - написал депутат в своих соцсетях.

В декабре 2025 года Романов провел выездной прием жителей Петербурга, которые жаловались на загрязнение реки Утка и прибрежных территорий. После депутат направил запросы не только главе СК России Александру Бастрыкину, но и генеральному прокурору Александру Гуцану, а также руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой. Он просил принять меры и найти виновных в загрязнении реки. Бастрыкин потребовал доклад о предварительных и окончательных результатах проверки возможного нарушения природоохранного законодательства.

Кроме того, в апреле 2026 года после обращения Романова Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора оценило ущерб от загрязнения Утки. Он составил более 67 млн рублей.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру