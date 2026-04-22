Новости 22 апреля 2026, 10:39

ЗакС предложил Госдуме выделять деньги на пропаганду раздельного сбора

фото ЗакС политика

Петербургский парламент предложил Государственной думе расширить перечень направлений деятельности НКО, которые смогут претендовать на государственную поддержку. На заседании 22 апреля депутаты поддержали проект о включении пропаганды раздельного накопления и сбора ТКО в этот список.

Предполагается, что закон начнет действовать с 1 января 2027 года. После этого у Заксобрания появится возможность внести аналогичные изменения в городское законодательство.

Представлять инициативу в Государственной думы в случае ее рассмотрения будет единоросс Алексей Макаров, который возглавляет профильную комиссию по экологии в Заксобрании. Сам документ был подготовлен именно членами комиссии.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


