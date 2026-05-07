Петербург потратит до 4 млрд рублей на выполнение Лесного плана до 2036 года

Расходы на реализацию запланированных мероприятий Лесного плана в 2027-2036 годах составят 3,98 млрд рублей, говорится в опубликованном на сайте Смольного проекте. Документ выложили 6 мая для проведения антикоррупционной экспертизы.

"Суммарные расходы на реализацию Лесного плана по видам мероприятий на период 2027–2036 гг. составят 3 979 391 тысяч рублей", — говорится в тексте.

Местом проведения работ станут городские леса на территории Петербурга. Основные затраты (89%) пойдут на их охрану, то есть на обеспечение пожарной безопасности, прочистку просек и гидромелиорацию. Еще 10,9% расходов уйдет на мероприятия по защите лесов, в том числе на борьбу с вредными насекомыми и уборку неликвидной древесины, а оставшиеся 0,1% средств — на воспроизведение лесов.

Средства планируют выделять только из бюджета Петербурга, при этом расходы в течение следующих 10 лет будут постепенно увеличиваться. Предполагается, что финансирование вырастет за это время с 332,7 млн рублей в 2027 году до 471,6 млн рублей в 2036-м.

Городские леса сосредоточены в границах шести районов Петербурга вдоль северного и южного побережья Финского залива. Их общая площадь составляет 22,9 гектара. В проекте документа отмечается, что городские леса не предназначены для сбора древесины и ряда других ресурсов. В то же время они могут использоваться для рекреационных целей, сейчас в аренду для этого сданы 133 участка общей площадью 291,2 га.

Возможность появления в Петербурге Лесного плана обсуждают с 2000-х годов. Документ определяет цели и задачи лесного планирования, потенциал лесных ресурсов и другие связанные с этим вопросы.

