Ущерб от загрязнения реки Утки оценили в 67 млн рублей

Загрязнение мусором и строительными отходами реки Утки, протекающей на территории Петербурга и Ленинградской области, по предварительным данным, нанесло вред окружающей среде на 67 млн рублей. К такому выводу пришли представители Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, сообщил 10 апреля депутат Государственной думы от Петербурга Михаил Романов, опубликовавший в социальных сетях ответ ведомства на его запрос. Сейчас расчет размера вреда, составленный Росприроднадзором, отправлен на согласование в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования.

По данным инспекторов Росприроднадзора, на земельных участках в Уткиной заводи разместили 1591,5 тонны отходов V класса опасности. Отметим, к V классу относят "практически неопасные отходы". Эксперты ведомства исследовали береговую линию реки Утки, взяли пробы и зафиксировали ухудшение качества воды в реке. По словам Романова, выявленные факты подтверждают нарушение экологического законодательства.

Депутат отправил заключение Росприроднадзора главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации и установить всех злоумышленников, участвовавших в загрязнении водоема. Романов считает, что в случае с загрязнением реки Утки усматривается нарушение сразу трех статей: нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), загрязнение вод (ст. 250 УК РФ) и порча земли (ст. 254 УК РФ). Романов добавил, что в Генеральной прокуратуре уже поставили ситуацию на контроль.

В декабре 2025 года участились жалобы жителей Невского района Петербурга на продолжительные строительные и земляные работы возле реки Утка. По словам петербуржцев, в воду сбрасывали мусор, грунт и строительные отходы. После обращения жителей Бастрыкин поставил ситуацию на контроль.

