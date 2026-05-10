Вокруг Петербурга собираются высадить 172 тысячи гектаров лесов

Правительство России утвердило создание в Петербурге и Ленинградской области лесопаркового зеленого пояса, площадь которого составит 172 тысячи гектаров. С соответствующим документом ознакомился ТАСС. Предполагается, что 150 тысяч гектаров лесов будут располагаться в Ленобласти. Остальные 22 тысячи гектаров займут территорию Петербурга.

"В соответствии с пунктом 6 статьи 62.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды" создать лесопарковый зеленый пояс вокруг г. Санкт-Петербурга площадью 172 тыс. га," - цитирует информагентство текст распоряжения.

Инициативу о создании зеленого лесопаркового пояса выдвинули в 2017 году. Ранее планировали создать вокруг города зеленый пояс площадью 108 тысяч гектаров, однако летом 2025 года губернатор Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщили о решении увеличить площадь до 172 тысяч гектаров.

В Смольном реализуют программы, направленные на озеленение и защиту лесов в городе. Например, несколькими днями ранее на сайте городского правительства опубликовали документ, согласно которому в Петербурге в 2027-2036 годах выделят почти 4 млрд рублей на выполнение Лесного плана. Планируется, что большую часть средств потратят на обеспечение пожарной безопасности лесов, прочистку просек и гидромелиорацию. Также в Смольном собираются работать над восстановлением лесных насаждений.

