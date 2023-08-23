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Новости 17:21

Ущерб Неве от плавучего ресторана "Серебряный кит" оценили в 350 млн рублей

фото ЗакС политика Ущерб Неве от плавучего ресторана "Серебряный кит" оценили в 350 млн рублей

Северо-Западный филиал Росприроднадзора потребовал от ООО "Фарсэй", владеющего плавучим рестораном "Серебряный кит", выплатить более 350 млн рублей. В такую сумму чиновники оценили ущерб Неве, нанесенный пребыванием ресторана в акватории. Ведомство сообщает, что компания получила соответствующее претензионное письмо.

Росприроднадзор ссылается на Водный кодекс и недопустимость сброса в реку отходов производства и потребления. Законодательство, по версии чиновников, было нарушено в марте, когда дебаркадер повредил понтон и частично ушел под воду.

В конце июля суд потребовал убрать судно из реки.

Фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру


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