Ущерб Неве от плавучего ресторана "Серебряный кит" оценили в 350 млн рублей

Северо-Западный филиал Росприроднадзора потребовал от ООО "Фарсэй", владеющего плавучим рестораном "Серебряный кит", выплатить более 350 млн рублей. В такую сумму чиновники оценили ущерб Неве, нанесенный пребыванием ресторана в акватории. Ведомство сообщает, что компания получила соответствующее претензионное письмо.

Росприроднадзор ссылается на Водный кодекс и недопустимость сброса в реку отходов производства и потребления. Законодательство, по версии чиновников, было нарушено в марте, когда дебаркадер повредил понтон и частично ушел под воду.

В конце июля суд потребовал убрать судно из реки.

Фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру