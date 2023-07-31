Василеостровский суд постановил убрать "Серебряного кита" из Невы

Василеостровский районный суд рассмотрел иск транспортной прокуратуры к ООО "Фарсэй", владеющему затонувшим в конце марта дебаркадером "Серебряный кит". Ведомство добивалось эвакуации судна из Невы.

"Истец просил суд признать незаконным бездействие ООО "Фарсэй" по непроведению работ, направленных на подъем судна. Обязать устранить нарушения закона путем подъема плавучего объекта. Обязать освободить акваторию", — перечислила требования прокуратуры объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд требования надзорного ведомства удовлетворил.

В последние годы "Серебряный кит" стоял у берега Невы напротив парка имени Бабушкина. В конце марта 2023 года судно частично затонуло, специалисты приступили к его демонтажу в начале июля. Стоимость подъема плавучего ресторана из Невы оценили в 38 миллионов рублей. Кроме того, по факту его затопления было возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).

Фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру