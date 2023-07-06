Стоимость подъема из Невы затонувшего "Серебряного кита" оценили в 38 миллионов рублей

Василеостровский районный суд назначил судебное заседание по иску транспортного прокурора к ООО "Фарсэй", владеющему плавучим рестораном "Серебряный кит". Ведомство намерено добиваться освобождения акватории Невы от затонувшего в конце марта дебаркадера.

"Истец просит суд признать незаконным бездействие ООО "Фарсэй" по непроведению работ, направленных на подъем судна. Обязать устранить нарушения закона путем подъема плавучего объекта. Обязать освободить акваторию", - рассказали 6 июля в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Иск принят к производству, суд также принял меры по его обеспечению. Так, он наложил запрет на смену собственника здания № 1А по улице Гарибальди в Москве, где, согласно ЕГРЮЛ, зарегистрирована владеющая "Серебряным китом" компания.

Судебный запрет вызван сомнениями в том, что "Фарсэй" сможет оплатить подъем ресторана со дна. Как следует из материалов дела, стоимость работ оценили в 38,2 миллиона рублей, но такими средствами фирма якобы не располагает.

"Способ разделки на месте является предпочтительным. Доход от реализации имущества, в случае удовлетворения иска, будет направлен на оплату необходимых работ", — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Также суд запретил ФБУ "Администрация "Волго-Балт" менять собственника полузатопленного дебаркадера.

Об иске транспортной прокуратуры стало известно месяцем ранее. На прошлой неделе появилась информация о начале демонтажных работ на месте, где затонул "Серебряный кит". В свою очередь, в понедельник пресс-служба депутата Госдумы Михаила Романова поведала о возбуждении уголовного дела из-за опрокидывания дебаркадера. Произошедшее квалифицировали как нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).

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