Из-за эксплуатации плавучего ресторана "Серебряный кит" завели уголовное дело

Опрокидывание плавучего ресторана "Серебряный кит" в акваторию Невы обернулось уголовным делом, о чем через свою пресс-службу сообщил депутат Госдумы Михаил Романов. Последний почти два года выступает против легального нахождения дебаркадера в Невском районе, будучи, в частности, недовольным внешним видом судна. Дело завели по ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Комментируя процессуальное решение, Романов вспомнил о судьбе "Титаника".

"Несмотря на то, что у собственника судна ООО "Фарсэй" отсутствуют действующие документы Российского Речного Регистра, а срок действия договора водопользования истек еще в сентябре 2022 года, "Серебряный кит" продолжает оставаться частью петербургского пейзажа. И вот уже сама природа решила расправиться с инородным объектом", - высказался Романов о частичном затоплении корабля в марте.

Ущерб от действий владельцев ресторана силовики оценили в 300 млн рублей. Максимальное наказание по избранной статье Уголовного кодекса - пять лет лишения свободы.

После затопления ресторан подешевел: владельцы вместо 35 млн рублей хотят выручить за него уже только 22 млн рублей. Накануне объект начали демонтировать.

Фото: ЗАКС.Ру