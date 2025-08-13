За июль в Петербурге освободили 93 незаконно занятых помещения

Сотрудники комитета по контролю за имуществом совместно с Центром повышения эффективности использования государственного имущества за июль освободил 93 незаконно занятых помещения в 13 районах города. Общая площадь освобожденных помещений превысила 5 тысяч кв. м.

Так, Смольный прекратил работу хостелов, офисных пространств, автосервисов, мастерских и складов, а также розничных магазинов.

По трем адресам ККИ пришлось принять принудительные меры освобождения. Остальные добровольно покинули занимаемые площади после соответствующего требования ведомства. Как рассказали в пресс-службе комитета, 11 помещений использовались после окончания сроков аренды, а остальные 82 эксплуатировали без законных оснований.

Константин Леньков / Фото ККИ