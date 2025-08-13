ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
13 августа 2025

За июль в Петербурге освободили 93 незаконно занятых помещения

Сотрудники комитета по контролю за имуществом совместно с Центром повышения эффективности использования государственного имущества за июль освободил 93 незаконно занятых  помещения в 13 районах города. Общая площадь освобожденных помещений превысила 5 тысяч кв. м. 

Так, Смольный прекратил работу хостелов, офисных пространств, автосервисов, мастерских и складов, а также розничных магазинов. 

По трем адресам ККИ пришлось принять принудительные меры освобождения. Остальные добровольно покинули занимаемые площади после соответствующего требования ведомства. Как рассказали в пресс-службе комитета, 11 помещений использовались после окончания сроков аренды, а остальные 82  эксплуатировали без законных оснований. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как сотрудники ККИ собрали более тонны арбузов и дынь за первую неделю после старта сезона торговли бахчевыми. 

Константин Леньков / Фото ККИ


