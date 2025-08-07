ККИ изъял более тонны арбузов и дынь в Красносельском районе

Более тонны арбузов и дынь изъято в ходе рейда в Красносельском районе, сообщили 7 августа в петербургском комитете по контролю за имуществом. Для этого потребовалось демонтировать две незаконно расположенные торговые точки.

"Изъято более 1 тонны бахчевых культур!" — гласит сообщение комитета.

Снесенные торговые точки располагались у дома № 129 по Ленинскому проспекту и около дома № 18 по улице Доблести. В ККИ также призвали горожан сообщать о незаконных местах продаж.

Напомним, сезонная продажа арбузов и дынь стартовала в Петербурге с 1 августа. ККИ предупреждал о том, что будет следить за соблюдением правил торговли и обещал пресекать нелегальные продажи.

Ранее ККИ сообщил о том, что пресек 71 нарушение в июле. В числе демонтированных комитетом незаконных точек оказались "силомеры", пункты проката сапбордов и автолавка.

Андрей Казарлыга, фото: ККИ Санкт-Петербурга