ККИ отчитался о 71 пресеченном нарушении в июле

За прошедший июль сотрудники комитета по контролю за имуществом пресекли 71 нарушение в 14 районах города, рассказали 5 августа в ведомстве. Факты незаконного использования городских территорий выявлялись в ходе контрольных мероприятий и рейдов, проводимых вместе с работниками Центра повышения эффективности использования государственного имущества.

"В ходе мероприятий были демонтированы незаконно установленные торговые объекты, включая торговые точки по продаже фруктов и овощей, автоматы "силомеры", пункты аренды сапбордов, павильоны и киоски, а также незаконная автолавка", — говорится в распространенном сообщении.

По итогам проведенных мероприятий с улиц города изъяли более одной тонны овощей и фруктов. В ККИ напомнили о том, что с 1 августа в городе официально разрешена уличная торговля арбузами и дынями, и пообещали "осуществлять строгий контроль" за правилами торговли бахчевыми культурами. Нелегальным продавцам заранее посулили проверки и привлечение к ответственности, а граждан попросили не поддерживать незаконную торговлю.

Напомним, что среди прочего в июле ККИ приступил к сносу спортивного комплекса Sport Palace на Крестовском острове, признанного самостроем. К концу месяца объект был разобран на 20%, сообщали в комитете. Менее успешной вышла ситуация с демонтажем ТЦ "Макси Сопот" у станции метро "Приморская": стартовавший было снос был приостановлен спустя неделю по решению суда.

Андрей Казарлыга, фото: ККИ Санкт-Петербурга / Telegram