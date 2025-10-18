Глава ассоциации частных детективов арестован в Петербурге по делу о госизмене

В Петербурге арестован президент некоммерческого партнерства "Международное объединение частных детективов" Андрей Матушкин по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщил 18 октября РБК со ссылкой на три источника в правоохранительных органах. Суд отправил горожанина под стражу на два месяца в сентябре.

По словам одного из собеседников РБК, следствие считает, что Матушкин мог заниматься сбором и передачей за рубеж сведений, составляющих государственную тайну. Также его подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой. Предположительно, речь может идти о контактах с представителями стран Балтии.

Кроме Матушкина, по делу проходили еще два частных детектива, рассказал представитель сферы Михаил Локтионов. Одного из них позже отпустили.

Юрлицо ассоциации "Международное объединение детективов" зарегистрировано в Петербурге в 2012 году, при этом на сайте говорится, что она была основана в 2009 году. Члены ассоциации занимаются розыском пропавших людей, наружным наблюдением, проверкой супружеской неверности и оказывают иные услуги.

Андрей Казарлыга / Фото: страница Андрея Матушкина во "ВКонтакте"