Почти половина депутатов ЗакСа пересела на произведенные в Петербурге машины

К настоящему времени на произведенные в Петербурге автомобили пересели 23 депутата Законодательного собрания, рассказал спикер городского парламента Александр Бельский в интервью "МК в Питере". Это меньше половины от общего числа: всего в ЗакСе заседают 50 парламентариев.

Бельский выразил благодарность губернатору и Смольному за приобретение "достаточного количества" машин для ЗакСа. По его словам, в настоящее время автомобили находятся в стадии переоформления. При этом единовременно менять их не планируется.

"Не все депутаты пользуются одинаковыми машинами, поэтому будем менять транспорт постепенно — по мере износа техники, чтобы не тратить лишних денег", — объяснил Бельский.

В целом, по предположению спикера, к концу 2025 года большинство петербургских парламентариев будут ездить на изготовленных в городе машинах.

Отметим, что в конце января ЗакС получил первые 10 автомобилей XCITE Х-CROSS 7, собранных в Петербурге. Эти кроссоверы, впрочем, предназначались не для депутатского корпуса, а для обслуживания работников аппарата ЗакСа. Бельский в интервью отметил, что из числа сотрудников аппарата, пользующихся автомобилями, "все довольны".

В июне Бельский посидел за рулем XCITE X-Cross 8 на стенде Петербурга в рамках Петербургского международного экономического форума. Автомобиль он назвал "шикарным" и добавил, что "50 штук уже приобретены для Законодательного собрания Санкт-Петербурга". При этом он выражал надежду на то, что в скором времени автомобили дойдут до депутатов. Отметим, что на сайте госзакупок имеется заключенный 19 мая контракт на поставку 50 таких машин на общую сумму 180,1 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру