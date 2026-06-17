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Новости 17 июня 2026, 16:34

В Петербурге собираются создать беспилотный трамвай за 95 млн рублей

фото ЗакС политика В Петербурге собираются создать беспилотный трамвай за 95 млн рублей

"Горэлектротранс" планирует потратить до 95,3 млн рублей на разработку беспилотного трамвая, обратила внимание "Фонтанка". Организация разместила закупку 16 июня. Выполнить работы нужно будет в течение 340 рабочих дней с момента заключения договора. 

Из данных на сайте госзакупок следует, что беспилотный трамвай нужно будет изготовить из вагона ЛТС 71-923М2 производства ООО "ПК Транспортные системы". Эта модель трамваев известна под названием "Богатырь". Подрядчику предстоит использовать нейротехнологии, технологии искусственного интеллекта, а также технологии работы с большими данными, робототехники и сенсорики.

Предполагается, что новый беспилотный трамвай будет оснащен функциями распознавания препятствий, знаков дорожного движения и сигналов светофора. Устойчивость к потере спутникового сигнала должна действовать на расстоянии не менее 50 метров. Задержка на принятие управляющей команды к исполнению составит не более 100 миллисекунд.

Также при разработке беспилотного трамвая предусмотрены испытательные работы в три этапа. В рамках первого и второго этапов необходимо эксплуатировать трамвай на протяжении не менее чем 150 часов.

В конце апреля на сайте Смольного опубликовали постановление городского правительства о запуске беспилотных трамваев в Выборгском, Кировском, Красносельском, Невском и Приморском районах Петербурга. Планировалось, что трамваи будут курсировать по городским маршрутам под контролем водителя-испытателя. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


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