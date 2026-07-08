Петербургский пассажирский порт установит восемь укрытий за 5 млн рублей

На установку восьми быстровозводимых железобетонных укрытий пассажирский порт Петербурга "Морской фасад" потратит 5 млн рублей. Соответствующий договор на выполнение работ с прямым определением поставщика заключили 8 июля, следует из данных портала госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит установить сооружения размером 6,82 на 2,4 метра в пределах причального комплекса на проспекте Крузенштерна. Каждое укрытие должны оборудовать аптечкой и огнетушителем. Завершить работы подрядчик обязан до 31 июля 2026 года.

Порт Петербурга является единственным специализированным пассажирским портом на Северо-Западе России. Он был построен на намывных территориях Васильевского острова для приема крупных круизных и паромных судов, с которыми не справлялся старый Морской вокзал. Строительство началось в 2005 году, первое пассажирское судно причальный комплекс принял в 2008 году. В 2011 году проект завершили. Сейчас порт включает четыре морских вокзала и семь причалов.

В середине июня похожие бетонные укрытия появились в Кронштадте. Сооружения разместили по четырем адресам: на Якорной площади, в общественном пространстве на Кронштадтском шоссе, улице Зосимова у сквера "Инчхон", а также на участке у автобусной остановки на пересечении улицы Литке и Кронштадтского шоссе.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру