Петербургские единороссы проведут турнир по мини-футболу

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский 6 апреля дал старт турниру по мини-футболу между командами петербургского отделения партии "Единая Россия". Соревнования будут длится почти два месяца. В них примут участие сторонники ЕР, активисты "Молодой гвардии" и представители районных отделений. Финальный матч должен состояться 25 мая, в день 100-летия футбольного клуба "Зенит".

"У футбола и "ЕР" есть очевидное общее — командный принцип. Мы вместе определяем векторы развития, "играем в пас", плечом к плечу идем к общей цели. Поэтому, в сущности, не так важно, кто в итоге взойдёт на пьедестал. Главное, что мы единая команда — Петербурга, Президента и России", - сообщил спикер Бельский в своем Telegram-канале.

Судя по фотографиям, опубликованным председателем, в мероприятии приняли участие депутаты Антон Рудаков, Игорь Высоцкий и Любовь Егорова.

Напомним, Бельский с недавних пор возглавляет федерацию футбола в Санкт-Петербурга. Также он является вице-президентом Российского футбольного союза.

2025 год в Петербурге по инициативе губернатора Александра Беглова объявлен "Годом Зенита".

Константин Леньков / Фото Александра Бельского