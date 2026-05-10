Петербуржец обвинил частную клинику в вымогательствах

В частной клинике Петербурга пациента вынудили заплатить 90 тысяч рублей за лечение, сообщил 10 мая один из городских телеканалов. Мужчина также заявил, что его незаконно удерживали в стационаре.

Горожанин вызвал на дом врачей, чтобы поставить капельницу после принятия алкоголя. Однако его убедили поехать в клинику и пройти лечение в течение трех дней. По словам петербуржца, сотрудники клиники забрали у него телефон и личные вещи. Через три дня мужчину не выписали из больницы. Ему угрожали вызовом психиатрической бригады.

"После пребывания трех дней мне врач сказала, что три дня мало, что нужно доплатить еще. Либо закодироваться на 58 тысяч, либо укол какой-то там сделать за 35 тысяч. Американский блокатор, который, как я понимаю, не действует абсолютно никак", — рассказал петербуржец.

В итоге мужчину вынудили заплатить 90 тысяч за лечение, которое, по его словам, оказалось неэффективным. Также петербуржец отметил, что в клинике находились другие люди, которые не могли вернуться домой. Сотрудники клиники вынуждали родственников "выкупать" пациентов, заявил мужчина.

На запрос телеканала в клинике ответили, что не могут прокомментировать ситуацию из-за ограничения доступа к документам в праздничные дни. В учреждении пообещали провести проверку 12-13 мая.

Летом 2025 года сотрудников Городского консультативно-диагностического центра № 1 в Петербурге приговорили к лишению свободы. Суд постановил, что по их вине в 2022 году восемь человек погибли от отравления барием.

